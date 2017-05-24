На Алтае ищут мать, которая бросила ребёнка на крыльце чужого дома

Сотрудники отделения МВД России по Кош-Агачскому району разыскивают женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка. В полицию 23 мая около 23.30 обратились местные жители.
В селе Кош-Агач на крыльце одного из домов обнаружили новорожденную девочку, завернутую в полотенце и безрукавку из верблюжьей шерсти. Ребенка немедленно доставили в районную больницу, "скорую" вызвали стражи порядка.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность матери брошенного ребенка и обстоятельства произошедшего.
напомним, это уже второй подобный случай в регионе за последний месяц. 8 мая в Турочаке на берегу Бии в заброшенном строении нашли новорожденного мальчика, завернутого в простыню. Его матерью оказалась 15-летняя девочка, которая родила ребенка в бане. В настоящее время по данному факту идет проверка. Против отца ребенка, 23-летнего знакомого девочки, могут возбудить уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.
Граждан, которым что-либо известно по данному факту, просят позвонить в МВД по Республике Алтай по телефону 8 (38822) 2-27-97, отделение МВД России по Кош-Агачскому району по телефону 8 (38842) 22-1-44, 9-23-52 либо на телефон доверия МВД по Республике Алтай 8 (38822) 2-00-20.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.