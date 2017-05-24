На Алтае ищут мать, которая бросила ребёнка на крыльце чужого дома

В селе Кош-Агач на крыльце одного из домов обнаружили новорожденную девочку, завернутую в полотенце и безрукавку из верблюжьей шерсти. Ребенка немедленно доставили в районную больницу, "скорую" вызвали стражи порядка.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность матери брошенного ребенка и обстоятельства произошедшего.

напомним, это уже второй подобный случай в регионе за последний месяц. 8 мая в Турочаке на берегу Бии в заброшенном строении нашли новорожденного мальчика, завернутого в простыню. Его матерью оказалась 15-летняя девочка, которая родила ребенка в бане. В настоящее время по данному факту идет проверка. Против отца ребенка, 23-летнего знакомого девочки, могут возбудить уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.

Граждан, которым что-либо известно по данному факту, просят позвонить в МВД по Республике Алтай по телефону 8 (38822) 2-27-97, отделение МВД России по Кош-Агачскому району по телефону 8 (38842) 22-1-44, 9-23-52 либо на телефон доверия МВД по Республике Алтай 8 (38822) 2-00-20.