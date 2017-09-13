На Алтае ищут парня, который пропал с метеостанции

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В Республике Алтай ищут 27-летнего Виктора Иванова. Парень пропал с метеостанции Кара-Тюрек в Усть-Коксинском районе еще 9 сентября.

Усть-Коксинский район.
Усть-Коксинский район. Фото: Владимир Рыжков.
Пропавший В. Иванов.
Пропавший В. Иванов.

Приметы пропавшего:

  • рост 170 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы русые,
  • глаза тёмные.

Был одет:

  • чёрная вязаная шапка,
  • синяя куртка,
  • спортивные штаны с лампасами,
  • чёрные берцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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