На Алтае ищут парня, который пропал с метеостанции

В Республике Алтай ищут 27-летнего Виктора Иванова. Парень пропал с метеостанции Кара-Тюрек в Усть-Коксинском районе еще 9 сентября.
Приметы пропавшего:
- рост 170 см,
- телосложение среднее,
- волосы русые,
- глаза тёмные.
Был одет:
- чёрная вязаная шапка,
- синяя куртка,
- спортивные штаны с лампасами,
- чёрные берцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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