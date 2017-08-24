На Алтае ищут пропавшего в садоводстве пенсионера

В Бийском районе, в садоводстве "Машиностроитель", пропал 77-летний Василий Ретунцев. О его местонахождении не известно с 22 августа.

Ретунцев В.С. Приметы: рост 182 см,

телосложение худощавое,

волосы седые,

глаза серые.

Был одет: кепка камуфляжная,

куртка камуфляжная,

чёрные штаны,

резиновые сапоги. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).