На Алтае ищут пропавшего в садоводстве пенсионера

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Сегодня, 07:02.
Жизнь

В Бийском районе, в садоводстве "Машиностроитель",  пропал 77-летний Василий Ретунцев. О его местонахождении не известно с 22 августа.

Дачи.
Дачи. Фото: Михаил Хаустов.
Ретунцев В.С.
Ретунцев В.С.

Приметы:

  • рост 182 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы седые,
  • глаза серые.


Был одет:

  • кепка камуфляжная, 
  • куртка камуфляжная,
  • чёрные штаны,
  • резиновые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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