На Алтае ищут высокого мужчину в черных калошах

В Ельцовском районе ищут 40-летнего Владимира Безуглова. Мужчина пропал 13 сентября 2017 года в селе Верх-Неня. Он может нуждаться в медицинской помощи, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Владимир Безуглов Приметы:

- рост 175-180 см;

- телосложение худощавое;

- волосы светло-русые короткие;

- глаза голубые. Был одет:

- светло-серая футболка;

- тёмные штаны;

- чёрные калоши. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).