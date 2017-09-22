На Алтае ищут высокого мужчину в черных калошах

В Ельцовском районе ищут 40-летнего Владимира Безуглова. Мужчина пропал 13 сентября 2017 года в селе Верх-Неня. Он может нуждаться в медицинской помощи, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 175-180 см;
- телосложение худощавое;
- волосы светло-русые короткие;
- глаза голубые.
Был одет:
- светло-серая футболка;
- тёмные штаны;
- чёрные калоши.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.