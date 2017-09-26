В Барнауле без вести пропала 40-летняя женщина

В Барнауле 19 сентября пропала 40-летняя Наталья Попова.
Приметы пропавшей:
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рост 172 см,
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среднее телосложение,
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чёрные волосы до плеч.
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короткая чёлка,
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серо-голубые глаза.
Была одета:
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белая ветровка,
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тёмно-синие джинсы,
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белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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