В Барнауле без вести пропала 40-летняя женщина

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Происшествия

В Барнауле 19 сентября пропала 40-летняя Наталья Попова.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшей:

  • рост 172 см,

  • среднее телосложение,

  • чёрные волосы до плеч.

  • короткая чёлка,

  • серо-голубые глаза.

На Алтае ищут женщину в белой ветровке и темно-синих джинсах.
На Алтае ищут женщину в белой ветровке и темно-синих джинсах.

Была одета:

  • белая ветровка,

  • тёмно-синие джинсы,

  • белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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