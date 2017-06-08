На Алтае испугавшийся жены сельчанин наврал в полиции, что его обокрали

В Кулунде возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в заведомо ложном доносе.
Мужчина заявил в полицию, что ночью на привокзальной площади в Кулунде против него совершили преступление — отняли мобильный телефон. Но сотрудники транспортной полиции выяснили, что заявитель лжет.
Как оказалось, этот телефон ему подарила супруга. А заявитель, будучи пьяным, потерял гаджет. Опасаясь гнева жены, он придумал историю о противоправном действии в отношении него. Однако теперь сам оказался в роли преступника, совершив ложный донос.
Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.
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