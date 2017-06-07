На Алтае из-за холодных фронтов спадет жара, и начнется шторм с грозами

7 июня в Алтайском крае после нескольких дней 30-градусной жары снизится температура воздуха. Это связано с тем, что в регион на смену антициклону придут холодные фронты. Они, по данным синоптиков, принесут в край грозовые дожди и усиление ветра.
Особенно стихия разгуляется в эту среду в предгорьях, где, по прогнозам, пройдут сильные дожди с градом. Температура днём в крае будет +24...+29, в западных районах +19...+24 . Температура будет падать и в четверг снизится до +20...+25.
Ветер в среду ожидается северный, ночью 3-8 м/с, с усилением до 14 м/с, днём 6-11 м/с местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с. Именно поэтому на 7 июня в крае объявлено штормовое предупреждение.
В Барнауле в среду температура днем будет +23...+28. Вечером ожидается дождь с грозой. Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с при грозе с усилением до 16 м/с.
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