На Алтае из-за непогоды без электричества остались пять тысяч человек в 11 сёлах

Около 12 часов дня 25 октября без электричества из-за непогоды остались три села в Кош-Агачском районе и 8 сел Усть-Коксинского района. Под отключение попали более 5 тысяч человек в 11 селах, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
В Кош-Агачском районе электроэнергии лишились 862 дома, в которых проживает 2 600 человек, три школы, три детских сада, четыре котельных.
В Усть-Коксинском районе под отключение попали 2 596 человек, шесть школ, три детских сада, одна котельная.
В 15.45 по местному времени аварийным бригадам районных электросетей удалось восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах.
В работах по восстановлению задействовали аварийно-восстановительные бригады районных электросетей, оперативные группы гарнизонов пожарной охраны. Электроснабжение удалось восстановить даже раньше, чем планировалось.
Напомним, 26 октября на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Возможны обрывы линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.
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