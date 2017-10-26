На Алтае из-за непогоды без электричества остались пять тысяч человек в 11 сёлах

В Кош-Агачском районе электроэнергии лишились 862 дома, в которых проживает 2 600 человек, три школы, три детских сада, четыре котельных.

В Усть-Коксинском районе под отключение попали 2 596 человек, шесть школ, три детских сада, одна котельная.

В 15.45 по местному времени аварийным бригадам районных электросетей удалось восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах.

В работах по восстановлению задействовали аварийно-восстановительные бригады районных электросетей, оперативные группы гарнизонов пожарной охраны. Электроснабжение удалось восстановить даже раньше, чем планировалось.

Напомним, 26 октября на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Возможны обрывы линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.