На Алтае из-за пожара погибли малолетние брат с сетрой

Как сообщают в краевом СУСКе, погибшие брат и сестра были дома одни, когда из-за короткого замыкания проводки начался пожар. По данным МЧС, сообщение о возгорании частного дома в Ларичихе поступило в минувший четверг в 16.50 . В 17.02 пожар локализовали, а в 17.15 ликвидировали. Но, к сожалению, спасти задохнувшихся детей уже не удалось. На ликвидации пожара работали 16 человек и 6 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.

СКР обращается к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, не подвергать их жизни опасности.