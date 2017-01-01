На Алтае из-за пожара погибли малолетние брат с сетрой

2 февраля в Тальменском районе загорелся частный дом в селе Ларичиха. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух малолетних детей. По предварительной версии, малыши отравились угарным газом.
Как сообщают в краевом СУСКе, погибшие брат и сестра были дома одни, когда из-за короткого замыкания проводки начался пожар. По данным МЧС, сообщение о возгорании частного дома в Ларичихе поступило в минувший четверг в 16.50 . В 17.02 пожар локализовали, а в 17.15 ликвидировали. Но, к сожалению, спасти задохнувшихся детей уже не удалось. На ликвидации пожара работали 16 человек и 6 единиц техники.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.
СКР обращается к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, не подвергать их жизни опасности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.