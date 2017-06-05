На Алтае 50-летнего сельчанина жестоко избили кочергой

В турочакскую районную больницу с телесными повреждениями поступил 50-летний местный житель. Как оказалось, его избили металлической кочергой. О происшествии сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Врачи сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка опросили потерпевшего и тот рассказал, что в своем доме поссорился с зашедшим в гости 39-летним односельчанином. В во время перепалки гость схватил кочергу, которой несколько раз огрел по телу хозяина дома.
Гость ушел из дома потерпевшего, а тот смог добраться до соседей, которые и позвонили в "скорую".
Подозреваемый сознался в содеянном. С него взята подписка о невыезда.
Полиция возбудила уголовное по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. За это преступление подозреваемого могут посадить на 10 лет.
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