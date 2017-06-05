На Алтае 50-летнего сельчанина жестоко избили кочергой

Врачи сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка опросили потерпевшего и тот рассказал, что в своем доме поссорился с зашедшим в гости 39-летним односельчанином. В во время перепалки гость схватил кочергу, которой несколько раз огрел по телу хозяина дома.

Гость ушел из дома потерпевшего, а тот смог добраться до соседей, которые и позвонили в "скорую".

Подозреваемый сознался в содеянном. С него взята подписка о невыезда.

Полиция возбудила уголовное по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. За это преступление подозреваемого могут посадить на 10 лет.