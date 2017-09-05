На Алтае 33-летний "Отелло" застрелил возлюбленную

В Республике Алтай возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Усть-Коксинского района. Его подозревают в убийстве возлюбленной.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, днем 3 сентября 2017 года в одном из сел района пьяный 33-летний местный житель из ревности выстрелил в грудь своей 29-летней сожительнице. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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