На Алтае 16-летний парень перевернулся на мотоцикле

9 июля около 3.30 часов в Шебалинскую районную больницу обратился 16-летний житель Шебалинского района. Парень попал в ДТП на мотоцикле.
Как сообщает ГУ МВД по РА, 9 июля около 0.01 часов в Шебалинском районе на 74 км автодороги "Черга — Барагаш — Усть-Кан — Карагай–Талда", подросток без прав ехал на мотоцикле Racer. Мальчик не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего перевернулся. В результате происшествия он получил серьезные травмы, с которыми его госпитализировали.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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