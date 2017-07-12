На Алтае 21-летний парень специализировался на кражах изделий из козьего пуха и шкур

26
Сегодня, 16:51.
Происшествия

В Кош-Агачском районе будут судить 21–летнего местного жителя, которого обвиняют в кражах изделий из козьего пуха и шкур.

Коза.
Коза. Фото: СС0.

По данным ГУ МВД по РА, в апреле 2017 года пьяный обвиняемый незаконно проник в помещение бани односельчанки, подобрав ключ к навесному замку. Оттуда молодой человек похитил мешок козьего пуха, который на следующий день продал в соседнем селе, а вырученные деньги потратил на продукты и спиртное.

На следующий день аналогичным способом сельчанин похитил из чужой бани еще один мешок с козьим пухом, который также продал.

В очередной раз, потратив все деньги, вырученные от продажи похищенного, парень снова пришел на территорию чужого домовладения. Из аила он похитил мужскую национальную шапку и одеяло из козьих шкур. С похищенным имуществом он в очередной раз скрылся.

Общий материальный ущерб от краж составил более 33 тысяч рублей.

Молодого человека будут судить за кражи с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров