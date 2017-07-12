На Алтае 21-летний парень специализировался на кражах изделий из козьего пуха и шкур

В Кош-Агачском районе будут судить 21–летнего местного жителя, которого обвиняют в кражах изделий из козьего пуха и шкур.
По данным ГУ МВД по РА, в апреле 2017 года пьяный обвиняемый незаконно проник в помещение бани односельчанки, подобрав ключ к навесному замку. Оттуда молодой человек похитил мешок козьего пуха, который на следующий день продал в соседнем селе, а вырученные деньги потратил на продукты и спиртное.
На следующий день аналогичным способом сельчанин похитил из чужой бани еще один мешок с козьим пухом, который также продал.
В очередной раз, потратив все деньги, вырученные от продажи похищенного, парень снова пришел на территорию чужого домовладения. Из аила он похитил мужскую национальную шапку и одеяло из козьих шкур. С похищенным имуществом он в очередной раз скрылся.
Общий материальный ущерб от краж составил более 33 тысяч рублей.
Молодого человека будут судить за кражи с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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