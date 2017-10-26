На Алтае 25-летняя девушка сбила второклассника на переходе

25 октября в Горно-Алтайске около семи часов вечера 25-летняя водитель Toyota Corsa сбила 8-летнего мальчика. Второклассник переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате столкновения ребенок с травмами попал в больницу. Девушка, сидевшая за рулем, оказалась трезвой. По факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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