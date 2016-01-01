На Алтае мать заявила на сына, зарезавшего свою жену

В Чойском районе Республики Алтай задержан 40-летний сельчанин по подозрению в убийстве жены.
По данным Следкома, преступление было совершено днём 23 декабря в Чое. Мужчина нанес своей 40-летней жене множественные ножевые ранения, от которых та скончалась.
Полицейских вызвала мать подозреваемого. Она сообщила, что сын не пускает к себе родственников. Прибывший по адресу оперуполномоченный сумел войти в дом, где обнаружил труп женщины.
По предварительным данным, мужчина поссорился с женой, после чего взялся за нож.
В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.
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