На Алтае мать заявила на сына, зарезавшего свою жену

По данным Следкома, преступление было совершено днём 23 декабря в Чое. Мужчина нанес своей 40-летней жене множественные ножевые ранения, от которых та скончалась.

Полицейских вызвала мать подозреваемого. Она сообщила, что сын не пускает к себе родственников. Прибывший по адресу оперуполномоченный сумел войти в дом, где обнаружил труп женщины.

По предварительным данным, мужчина поссорился с женой, после чего взялся за нож.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.