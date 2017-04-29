На Алтае местами пройдут дожди с грозами

В Алтайском крае и Республике Алтай 29 апреля ожидается теплая погода. На улице будет облачно, местами возможен дождь с грозами.
Погода на 29 апреля
В Алтайском крае:
- переменная облачность, в отдельных районах дождь, днем возможна гроза, в утренние часы местами туман;
- температура воздуха днем +16...+21 °С;
- ветер северо-западный, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле:
- переменная облачность, преимущественно без осадков;
- температура воздуха днем +17...+19 °С;
- ветер северо-западный, днем 7-12 м/с.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, днем в отдельных районах небольшой дождь, возможна гроза;
- температура воздуха днем +19…+24 °С, местами +14…+19 °С;
- ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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