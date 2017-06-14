На Алтае местный житель вырубил кедра на 2,5 млн рублей

В урочище "Угул" житель Республики Алтай незаконно вырубил 28 кедров, причинив ущерб более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Алтай.
По данным полиции, 37-летний житель села Каракокша занимался заготовкой леса на официально выделенном участке. Вместо выборочной рубки, он стал рубить деревья всплошную. Затем вывез лес и распилил его на одной из пилорам. Часть пиломатериала он продал, а остальное решил использовать в личных целях.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.