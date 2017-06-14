На Алтае местный житель вырубил кедра на 2,5 млн рублей

По данным полиции, 37-летний житель села Каракокша занимался заготовкой леса на официально выделенном участке. Вместо выборочной рубки, он стал рубить деревья всплошную. Затем вывез лес и распилил его на одной из пилорам. Часть пиломатериала он продал, а остальное решил использовать в личных целях.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.