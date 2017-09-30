На Алтае многодетную мать посадили в тюрьму за смерть младенца

К реальному сроку лишения свободу приговорили 27-летнюю жительницу Заринского района. Она неправильно кормила своего месячного сына и по неосторожности убила его. Об этом сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
Женщина жила у своей пьющей матери с тремя маленькими детьми. Младшего она родила в июле 2016 года.
Выписавшись из роддома, несколько дней многодетная мать кормила ребенка грудью. Но молока не хватало, и первое время она докармливала ребенка выданной в роддоме детской молочной смесью. Затем, когда она закончилась – разведенным водой заменителем сухого молока, неадаптированным для грудных детей.
В прокуратуре отмечают, что женщина часто ездила в Заринск и оставляла всех детей со своей матерью. Та тоже кормила ребенка заменителем сухого молока. Вскоре ребенку стало плохо, 17 августа его госпитализировали с осложнениями (кожными заболеваниями) в центральную горбольницу Заринска.
Младенца подлечили, а женщине врачи запретили кормить ребенка сухим молоком, так как оно не усваивается детским организмом.
Не прошло и недели, как мать отказавшись от дальнейшего лечения и вернулась с ребенком домой. Там она продолжила кормить сына заменителем сухого молока. Организм ребенка истощался, болезнь – прогрессировала. Когда мальчику исполнилось чуть более месяца, он умер от острой печеночной недостаточности.
На суде мать признала вину и сожалела о случившемся. В отношении остальных двух детей ее лишили родительских прав. Сколько времени мать пробудет за решеткой, в прокуратуре не уточнили.
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