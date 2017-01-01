На Алтае могут наказать чиновников района, где собака отогрела брошенного матерью ребенка

За дело об отогретом собакой двухлетнем мальчике взялся Следственный комитет. После того, как в СМИ появились сообщения о том, что мальчика, брошенного матерью в январе на неотапливаемой веранде, спасла собака, Следком рассказал о начале проверки в отношении должностных лиц, которые должны были заниматься профилактической работой с неблагополучными семьями.
Напомним, что эта история произошла в прошлом месяце в Локтевском районе. Мать, оставившая сына на веранде без верхней одежды и еды, вернулась домой спустя 4 дня после того, как ребенка, отогреваемого собакой, нашел сосед. Малыша удалось спасти. Он получил переохлаждение и находится в больнице.
В СКР начали доследственную проверку. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики района.
Кроме того, следственное управление СКР по Алтайскому краю обратилось в прокуратуру с ходатайством о передаче из полиции материалов уголовного дела в отношении матери ребенка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Ранее районный прокурор направил материалы своей проверки в местный отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении матери. Оно было возбуждено по ст.125 УК РФ "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству".
Прокуратура поставила вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.
Кроме того, прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику безнадзорности несовершеннолетних, в адрес председателя комитета по образованию районной администрации.
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