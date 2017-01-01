На Алтае могут наказать чиновников района, где собака отогрела брошенного матерью ребенка

Напомним, что эта история произошла в прошлом месяце в Локтевском районе. Мать, оставившая сына на веранде без верхней одежды и еды, вернулась домой спустя 4 дня после того, как ребенка, отогреваемого собакой, нашел сосед. Малыша удалось спасти. Он получил переохлаждение и находится в больнице.

В СКР начали доследственную проверку. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики района.

Кроме того, следственное управление СКР по Алтайскому краю обратилось в прокуратуру с ходатайством о передаче из полиции материалов уголовного дела в отношении матери ребенка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее районный прокурор направил материалы своей проверки в местный отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении матери. Оно было возбуждено по ст.125 УК РФ "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству".

Прокуратура поставила вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.

Кроме того, прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику безнадзорности несовершеннолетних, в адрес председателя комитета по образованию районной администрации.