На Алтае молодой человек ограбил 84-летнюю старушку

Около полудня молодой человек выхватил из рук пенсионерки сумку, в которой находились деньги, мобильный телефон, документы и лекарства, и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 2,7 тыс. рублей.

Пожилая женщина не могла назвать примет грабителя. Но в результате обхода территории, прилегающей к месту преступления, полицейские обнаружили похищенную сумку с документами и лекарствами. А через несколько часов задержали подозреваемого в подъезде одного из жилых домов райцентра.

Молодой человек признался в совершении грабежа. Он сказал, что забрал деньги, а сумку выбросил. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.