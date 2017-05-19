На Алтае мопед сбил ребенка на тротуаре

В Горно-Алтайске 18 мая около 16:00 часов, в районе дома № 48 по ул. Чорос-Гуркина, неизвестный на мопеде сбил 8-летнюю девочку, которая шла по тротуару, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Девочку с травмами госпитализировали в республиканскую детскую больницу, под наблюдение медиков. Сотрудники полиции разыскивают водителя мопеда. Очевидцев ДТП, или граждан, обладающих какой-либо информацией о виновнике происшествия, просят позвонить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону: (38822) 2-87-77, либо сообщить в ближайший отдел полиции по телефону 02.