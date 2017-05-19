На Алтае мопед сбил ребенка на тротуаре

В Горно-Алтайске 18 мая около 16:00 часов, в районе дома № 48 по ул. Чорос-Гуркина, неизвестный на мопеде сбил 8-летнюю девочку, которая шла по тротуару, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Девочку с травмами госпитализировали в республиканскую детскую больницу, под наблюдение медиков.
Сотрудники полиции разыскивают водителя мопеда.
Очевидцев ДТП, или граждан, обладающих какой-либо информацией о виновнике происшествия, просят позвонить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону: (38822) 2-87-77, либо сообщить в ближайший отдел полиции по телефону 02.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.