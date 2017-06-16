На Алтае мошенники обманули парня по схеме: "Вы выиграли автомобиль"

21-летний заявитель ранее не принимал участия в розыгрышах, но в этот раз мошенника удалось убедить его, что выигрыш автомобиля — счастливый случай. И потерпевший перевел злоумышленникам деньги, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.

Полиция предупреждает, что в крае участились случаи обмана граждан с помощью смс-рассылок.