На Алтае мошенники обманули парня по схеме: "Вы выиграли автомобиль"

В Тальменском районе сельчанин обратился в полицию с заявлением о том, что на его мобильный пришло смс-сообщение с незнакомого номера о выигрыше автомобиля. Для получения машины необходимо было перечислить 25 тысяч рублей в качестве налога.
21-летний заявитель ранее не принимал участия в розыгрышах, но в этот раз мошенника удалось убедить его, что выигрыш автомобиля — счастливый случай. И потерпевший перевел злоумышленникам деньги, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.
Полиция предупреждает, что в крае участились случаи обмана граждан с помощью смс-рассылок.
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