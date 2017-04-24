На Алтае мошенницы обокрали женщину под видом снятия порчи

Полицейские установили, что днем в 25-летней местной жительнице в дверь дома постучали три женщины. Когда хозяйка открыла дверь, одна из незнакомок начала говорить, что на сельчанку сделана "порча" и ее можно снять приговором. Во время беседы хозяйка не заметила, как у нее похитили золотые серьги, кольцо и деньги. После того, как женщина пришла в себя и обнаружила пропажу, она обратилась с заявлением в полицию.

Ущерб составил более 10 тысяч рублей. Сейчас полицейские ищут мошенниц. Известно,что две из них цыганской внешности.