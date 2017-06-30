На Алтае мужчина будет пять месяцев отрабатывать нецензурную брань в адрес полицейского

Суд установил, что мужчина, в августе 2016 года, был недоволен действиями полицейского, который доставлял дебошира в отдел полиции. В грубой неприличной форме местный житель оскорбил представителя власти, находящегося при исполнении служебного долга и будучи одетым в форменное обмундирование.

Гражданину назначили наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Мужчина пытался опротестовать это решение, но мировой суд оставил приговор без изменений.