На Алтае мужчина будет пять месяцев отрабатывать нецензурную брань в адрес полицейского

В Алейске мужчину осудили за оскорбление полицейского при исполнении. Об этом рассказала помощник прокурора города Елена Лысенко.
Суд установил, что мужчина, в августе 2016 года, был недоволен действиями полицейского, который доставлял дебошира в отдел полиции. В грубой неприличной форме местный житель оскорбил представителя власти, находящегося при исполнении служебного долга и будучи одетым в форменное обмундирование.
Гражданину назначили наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
Мужчина пытался опротестовать это решение, но мировой суд оставил приговор без изменений.
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