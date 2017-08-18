На Алтае мужчина чуть не задушил свою жену

В декабре 2016 года мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в агрессивном состоянии, он начал ругаться с супругой. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов кулаком по лицу, после чего повалив потерпевшую на пол, сдавил ее шею руками и высказал в ее адрес угрозу убийством.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что повреждения, полученные потерпевшей, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью.

Действия обвиняемого квалифицировали как угроза убийством. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.