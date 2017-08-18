На Алтае мужчина до смерти избил родственника на свадьбе

По версии следствия, вечером 13 августа 2017 года на территории одной из туристических баз в Майминском районе, в ходе празднования свадьбы между гостями произошла ссора, где обвиняемый нанес множественные удары неустановленным предметом 28-летнему родственнику. От полученных повреждений потерпевший мужчина скончался на следующий день в больнице.

Зачинщика драки обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.