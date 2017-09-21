На Алтае мужчина едва не убил едва знакомого человека за отказ выпить

В Республике Алтай госпитализировали 51-летнего мужчину, на которого напал 32-летний сельчанин из-за отказа выпить.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, 51-летний житель села Ортолык приехал в село Кош-Агач в гости к своему знакомому и остался переночевать. Около полуночи к хозяину зашел пьяный житель села Кокоря и предложил гостю выпить.
После услышанного отказа мужчина схватил штакетину и начал избивать гостя. Потом достал нож и начал угрожать убийством. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавшему вызвали скорую Его доставили в больницу с телесными повреждениями.
Подозреваемого вскоре задержали в селе Акташ Улаганского района. Он признался в преступлении и пытался оправдаться тем, что был пьян. Возбуждено уголовное дело.
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