На Алтае мужчина хотел обмануть суд и украсть у государства более 2 млн рублей

Жителя Третьяковскго района будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина подделал заявление о возмещении имущественного ущерба, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Согласно данным следствия, в 2014 году обвиняемый подал заявление о реабилитации из-за прекращения уголовного дела. За защиту мужчина заплатил адвокату 100 тыс. рублей. Однако в заявлении он увеличил сумму понесенных затрат и указал цифру в 1 млн. 800 тыс. рублей. С поддельными документами мужчина обратился в суд. Государство должно было выплатить обвиняемому более 2 млн. 200 тыс. рублей с учетом инфляции.
Следствию удалось доказать мошенничество мужчины. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Теперь 36-летнего жителя Третьяковскго района будут судить за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
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