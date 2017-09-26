На Алтае мужчина хотел обмануть суд и украсть у государства более 2 млн рублей

Согласно данным следствия, в 2014 году обвиняемый подал заявление о реабилитации из-за прекращения уголовного дела. За защиту мужчина заплатил адвокату 100 тыс. рублей. Однако в заявлении он увеличил сумму понесенных затрат и указал цифру в 1 млн. 800 тыс. рублей. С поддельными документами мужчина обратился в суд. Государство должно было выплатить обвиняемому более 2 млн. 200 тыс. рублей с учетом инфляции.

Следствию удалось доказать мошенничество мужчины. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Теперь 36-летнего жителя Третьяковскго района будут судить за покушение на мошенничество в особо крупном размере.



