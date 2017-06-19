На Алтае мужчина из ревности ударил незнакомца ножом в грудь

По данным полиции, в подъезде модного из домов в Горно-Алтайске между 29-летним потерпевшим и незнакомым ему мужчиной произошла ссора. Незнакомец ударил потерпевшего в грудь ножом и скрылся. Знакомая пострадавшего, которая стала свидетелем ссоры, вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

Полицейские задержали 27-летнего жителя республиканской столицы, который во всем сознался. Он рассказал, что напал на мужчину из-за того, что тот познакомился и общался с его девушкой.

Сейчас полицейские проводят проверку.