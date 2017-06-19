На Алтае мужчина из ревности ударил незнакомца ножом в грудь

В Горно-Алтайске задержали местного жителя, который пырнул ножом незнакомого парня за то, что он общался с его девушкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По данным полиции, в подъезде модного из домов в Горно-Алтайске между 29-летним потерпевшим и незнакомым ему мужчиной произошла ссора. Незнакомец ударил потерпевшего в грудь ножом и скрылся. Знакомая пострадавшего, которая стала свидетелем ссоры, вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали.
Полицейские задержали 27-летнего жителя республиканской столицы, который во всем сознался. Он рассказал, что напал на мужчину из-за того, что тот познакомился и общался с его девушкой.
Сейчас полицейские проводят проверку.
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