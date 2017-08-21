На Алтае мужчина из ревности забил знакомого металлической трубой

По версии следствия, ночью 19 августа 2017 года, в одном из сел района пьяный подозреваемый пришел в дом 63-летнего знакомого своей сожительницы и из ревности избил его металлической трубой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.