На Алтае мужчина из ревности забил знакомого металлической трубой

СУ СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Майминского района. Мужчину подозревают в убийстве.
По версии следствия, ночью 19 августа 2017 года, в одном из сел района пьяный подозреваемый пришел в дом 63-летнего знакомого своей сожительницы и из ревности избил его металлической трубой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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