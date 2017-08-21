На Алтае мужчина из ревности забил знакомого металлической трубой

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Вчера, 19:37.
Происшествия

СУ СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Майминского района. Мужчину подозревают в убийстве.

Ремонт. Трубы.
Ремонт. Трубы. Фото: Михаил Хаустов.

По версии следствия, ночью 19 августа 2017 года, в одном из сел района пьяный подозреваемый пришел в дом 63-летнего знакомого своей сожительницы и из ревности избил его металлической трубой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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