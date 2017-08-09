На Алтае мужчина из ревности зарезал знакомого

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего Сергея Д. Мужчину обвиняют в убийстве на почве ревности.
По версии СУ СКР по РА, вечером 27 мая 2017 года, мужчина пришел в дом своей знакомой в селе Озерное Онгудайского района. Они стали выпивать. В это время в доме находился 28-летний нетрезвый приятель женщины, который спал в соседней комнате. Обвиняемый решил выгнать гостя, приревновав его к своей знакомой, и начал его будить. Не добившись результата, он лег спать.
Утром между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударом ножом. Раненый смог дойти до соседнего дома, хозяйка которого вызвала "скорую". По дороге в больницу мужчина скончался от кровопотери.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело направят в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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