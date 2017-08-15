На Алтае мужчина изнасиловал сестру сожительницы и угрожал убить

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор 28-летнему местному жителю за изнасилование и угрозу убийством. Его жертвой оказалась сестра сожительницы.
По данным прокуратуры по Республике Алтай, преступление мужчина совершил в марте 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После насилия он угрожал убить девушку в случае, если она расскажет кому-то о случившемся.
Мужчине назначили наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Прокуратура города поддержала приговор.
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