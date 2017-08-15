На Алтае мужчина изнасиловал сестру сожительницы и угрожал убить

По данным прокуратуры по Республике Алтай, преступление мужчина совершил в марте 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После насилия он угрожал убить девушку в случае, если она расскажет кому-то о случившемся.

Мужчине назначили наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура города поддержала приговор.