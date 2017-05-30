На Алтае мужчина обокрал собственную мать

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Сегодня, 09:26.
Происшествия

В Белокурихе осудили местного жителя, который украл деньги у своей матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Суд установил, что в марте этого года мужчина похитил у матери 13 032 рубля. Подсудимый признал свою вину. С учетом личности подсудимого, совершение преступления в период отбывания наказания за совершение тяжкого преступления, подсудимому назначили 3 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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