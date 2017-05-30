На Алтае мужчина обокрал собственную мать

Суд установил, что в марте этого года мужчина похитил у матери 13 032 рубля. Подсудимый признал свою вину. С учетом личности подсудимого, совершение преступления в период отбывания наказания за совершение тяжкого преступления, подсудимому назначили 3 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.