На Алтае мужчина обокрал собственную мать

В Белокурихе осудили местного жителя, который украл деньги у своей матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Суд установил, что в марте этого года мужчина похитил у матери 13 032 рубля. Подсудимый признал свою вину. С учетом личности подсудимого, совершение преступления в период отбывания наказания за совершение тяжкого преступления, подсудимому назначили 3 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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