На Алтае мужчина обвинил знакомого в краже машины, чтобы наказать его

По данным полиции, 60-летний мужчина передал своему 25-летнему знакомому машину для ремонта. По вине молодого человека произошло ДТП, в котором он повредил автомобиль. Виновник аварии пообещал отремонтировать машину, но не сделал этого в срок. Чтобы наказать своего знакомого, хозяин машины обратился в полицию. За ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы.