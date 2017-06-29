На Алтае мужчина обвинил знакомого в краже машины, чтобы наказать его

Житель Горно-Алтайска сообщил в полицию, что его знакомый похитил у него автомобиль Honda Odissey. Полицейские выяснили, что мужчина просто не вернул ему автомобиль после ремонта, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, 60-летний мужчина передал своему 25-летнему знакомому машину для ремонта. По вине молодого человека произошло ДТП, в котором он повредил автомобиль. Виновник аварии пообещал отремонтировать машину, но не сделал этого в срок. Чтобы наказать своего знакомого, хозяин машины обратился в полицию. За ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы.
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