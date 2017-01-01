На Алтае мужчина пырнул гостя ножом в живот

В Михайловском районе Алтайского края вечером 7 февраля мужчина ударил 29-летнего гостя-собутыльника ножом, сообщает пресс-служба алтайского СУ СКР.
Как установило следствие, потерпевший пришел в гости к двум своим знакомым братьями. Мужчины выпили, спустя какое-то время возникла ссора, в ходе которой один из хозяев, 53-летний мужчина, нанес гостю ножом удар в живот. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
На данный момент следствие планирует заключить подозреваемого под стражу.
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