На Алтае мужчина пырнул супругу ножом в живот, чтобы та не ударила его скалкой

По данным следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый, находясь у себя дома, употреблял спиртные напитки. Около двух часов ночи супруга потребовала прекратить распивать спиртное, но мужчина не отреагировал на ее замечание. После этого между супругами произошел конфликт, во время которого жена взяла со стола скалку и замахнулась ей над головой супруга, чтобы ударить. В это время мужчина взял кухонный нож и ударил им в живот женщине. Сельчанка осталась жива, но получила тяжкий вред здоровью.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.