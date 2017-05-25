На Алтае мужчина пытался застрелить неприятного ему человека

По данным следствия, вечером 24 мая потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки на берегу Телецкого озера каждый в кругу своих друзей. В ходе совместного разговора между ними произошла ссора. Через какое-то время злоумышленник пришел к потерпевшему, и во дворе его дома выстрелил ему в грудь.

Довести убийство до конца помешало активное сопротивление раненого, а также своевременно оказанная ему медицинская помощь.

В настоящее время рассматривается вопрос о заключении задержанного под стражу.