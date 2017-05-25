На Алтае мужчина пытался застрелить неприятного ему человека

24 мая 2017 года в СУ СКР по Республике Алтай поступило сообщение о госпитализации в Турочакскую районную больницу 25-летнего жителя села Иогач с огнестрельным ранением. По подозрению в преступлении в этот же день задержали 24-летнего местного жителя.
По данным следствия, вечером 24 мая потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки на берегу Телецкого озера каждый в кругу своих друзей. В ходе совместного разговора между ними произошла ссора. Через какое-то время злоумышленник пришел к потерпевшему, и во дворе его дома выстрелил ему в грудь.
Довести убийство до конца помешало активное сопротивление раненого, а также своевременно оказанная ему медицинская помощь.
В настоящее время рассматривается вопрос о заключении задержанного под стражу.
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