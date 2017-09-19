На Алтае мужчина поджег автомобиль обрызгавшего его водителя

Суд установил, что ночью мужчина проник на территорию усадьбы, где стоял автомобиль, облил соляркой колесо и брызговик, а потом поджег. В итоге, машина полностью сгорела.

Сельчанин рассказал, что до этого водитель сгоревшей машины специально обрызгал его грязной водой из лужи, когда проезжал мимо.

Суд принял во внимание признательные показания обвиняемого, но так как у него были непогашенные судимости,признал его виновным и назначил реальный срок лишения свободы.