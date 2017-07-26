На Алтае мужчина попытался застрелить в спину спящего собутыльника

По данным следствия, в районную больницу поступил 22-летний житель села Коо с огнестрельным ранением в области спины.

Полицейские выяснили, что 24 июля компания местных жителей выпивала в доме подозреваемого. После того, как все разошлись по домам, а потерпевший остался и уснул, подозреваемый вспомнил, что во время застолья гость ударил его. Тогда мужчина взял ружье, подошел на расстояние 3-х метров и выстрелил в спину спящему потерпевшему. Услышавшие выстрел соседи вызвали медиков, которые оказали мужчине медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.