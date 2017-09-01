На Алтае мужчина после ссоры вывез жену на окраину села и воткнул стекло ей в шею

По данным следствия, 30 августа 2017 года подозреваемый выпивал с односельчанином и своей сожительницей у себя дома в селе Барагаш. В ходе застолья пара поссорилась, и мужчина несколько раз ударил супругу по лицу, а затем столкнул в подполье.

Спустя некоторое время, собрав вещи женщины в сумку, подозреваемый вызволил потерпевшую из подполья, вывез на автомобиле за территорию населенного пункта, где ударил ее осколком стекла в область шеи. Убить женщину злоумышленник не смог только потому, что вмешался посторонний.

Потерпевшая находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.