На Алтае мужчина после ссоры вывез жену на окраину села и воткнул стекло ей в шею

СУ СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело о покушении на убийство 36-летней жительницы Шебалинского района. Женщина пострадала от рук своего сожителя.
По данным следствия, 30 августа 2017 года подозреваемый выпивал с односельчанином и своей сожительницей у себя дома в селе Барагаш. В ходе застолья пара поссорилась, и мужчина несколько раз ударил супругу по лицу, а затем столкнул в подполье.
Спустя некоторое время, собрав вещи женщины в сумку, подозреваемый вызволил потерпевшую из подполья, вывез на автомобиле за территорию населенного пункта, где ударил ее осколком стекла в область шеи. Убить женщину злоумышленник не смог только потому, что вмешался посторонний.
Потерпевшая находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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