На Алтае мужчина после ссоры вывез жену на окраину села и воткнул стекло ей в шею

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Сегодня, 08:54.
Происшествия

СУ СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело о покушении на убийство 36-летней жительницы Шебалинского района. Женщина пострадала от рук своего сожителя.

Разбитое стекло.
Разбитое стекло. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По данным следствия, 30 августа 2017 года подозреваемый выпивал с односельчанином и своей сожительницей у себя дома в селе Барагаш. В ходе застолья пара поссорилась, и мужчина несколько раз ударил супругу по лицу, а затем столкнул в подполье.

Спустя некоторое время, собрав вещи женщины в сумку, подозреваемый вызволил потерпевшую из подполья, вывез на автомобиле за территорию населенного пункта, где ударил ее осколком стекла в область шеи. Убить женщину злоумышленник не смог только потому, что вмешался посторонний.

Потерпевшая находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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