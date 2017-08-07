На Алтае мужчина поцарапал автомобиль женщины, которая не отдавала ему долг

Сообщение о повреждении транспортного средства поступило в дежурную часть полиции от горожанки. Женщина пояснила, что неизвестные лица повредили принадлежащий ей автомобиль Honda Civic. На кузове автомобиля оказалось содрано лакокрасочное покрытие.

К совершению преступления оказался причастен 29-летний горожанин, ранее совершавший преступления. Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. Он рассказал, что повредил автомобиль, желая отомстить потерпевшей за невыплаченный ею денежный долг. В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.