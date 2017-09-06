На Алтае мужчина приковал жену к батарее, пытаясь отучить пить

Прокуратура Усть-Канского района передала в суд дело жителя села Мендур-Соккон, которого обвиняют в незаконном лишении человека свободы. Мужчина пытался отучить от пьянства свою жену.
По версии следствия, обвиняемый решил проучить супругу за злоупотребление спиртными напитками. Он приковал ее за правую ногу проволокой к металлической цепи, другой конец которой привязал к отопительной батарее. Женщина просидела в плену не менее 14 часов.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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