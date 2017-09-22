На Алтае мужчина с граблями напал на рыбака

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Сегодня, 18:14.
Происшествия

На жителя Барнаула на перроне станции Шпагино напал неизвестный, несколько раз ударил его садовыми граблями по голове и похитил чехол с рыбацким снаряжением и личными вещами. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Рыбак на озере.
Рыбак на озере. Фото: СС0.

По данным линейного управления МВД, 36-летний барнаулец приехал на станцию Шпагино и там на него напали.

Полицейские задержали ранее судимого 26-летнего жителя станции Шпагино. Он рассказал правоохранителям, что решил ограбить пассажира, но сравнив свои и его физические данные, вооружился тем, что попалось под руку.

Против задержанного возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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