На Алтае мужчина с граблями напал на рыбака

По данным линейного управления МВД, 36-летний барнаулец приехал на станцию Шпагино и там на него напали.

Полицейские задержали ранее судимого 26-летнего жителя станции Шпагино. Он рассказал правоохранителям, что решил ограбить пассажира, но сравнив свои и его физические данные, вооружился тем, что попалось под руку.

Против задержанного возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.