На Алтае мужчина убил мать за нежелание идти домой

По данным следствия, в апреле пьяный мужчина пришел к соседям, чтобы увести мать домой. Получив отказ, он столкнул женщину с дивана, в результате чего она ударилась об деревянный пол. Затем обвиняемый избил мать. От полученных травм женщина скончалась.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, однако сельсовет охарактеризовал его отрицательно (обвиняемый не работал, злоупотреблял спиртными напитками).

Кроме того, мужчину признали виновным в краже. По совокупности преступлений его приговорили к лишению свободы на 8 лет 2 месяца.