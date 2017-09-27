На Алтае мужчина убил мать за нежелание идти домой

Житель Новичихинского района избил мать. От полученных травм женщина скончалась, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, в апреле пьяный мужчина пришел к соседям, чтобы увести мать домой. Получив отказ, он столкнул женщину с дивана, в результате чего она ударилась об деревянный пол. Затем обвиняемый избил мать. От полученных травм женщина скончалась.
Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, однако сельсовет охарактеризовал его отрицательно (обвиняемый не работал, злоупотреблял спиртными напитками).
Кроме того, мужчину признали виновным в краже. По совокупности преступлений его приговорили к лишению свободы на 8 лет 2 месяца.
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