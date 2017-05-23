На Алтае мужчина убил знакомого кочергой, ножом и отверткой

Следствие и суд установили, что в период с 17 на 18 июля 2015 года в поселке Кызыл-Озек осужденный, будучи пьяным, из личных неприязненных отношений нанес своему знакомому множественные удары в жизненно важные органы кочергой, ножом и отверткой. Из-за травм потерпевший скончался на месте.

Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.