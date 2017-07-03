На Алтае мужчина угнал машину скорой помощи

В Усть-Канском районе 32-х летний пьяный мужчина пробрался в карету "скорой" и угнал её. Сельчанин воспользовался тем, что водитель микроавтобуса зашёл в дом, чтобы помочь фельдшеру перенести больного.

Как сообщает прокуратура республики Алтай, уголовное дело уже направили на рассмотрение в суд. За игру во врача, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Юрченко Надежда