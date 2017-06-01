На Алтае мужчина угнал мотоцикл, чтобы не опоздать на работу

По предварительным данным, накануне утром на одной из улиц села Ребриха сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл для проверки документов. Водитель не смог предъявить документы. Во время проверки выяснилось, что мотоцикл он только что угнал со двора соседа. Владелец транспорта узнал об угоне от сотрудников полиции.

Угонщик пояснил правоохранителям, что мотоцикл он угнал потому, что опаздывал на работу. Также выяснилось, что в момент угона мужчина был пьян. Против него возбуждено уголовное дело по статье "угон".