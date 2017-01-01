На Алтае мужчина угрожал убить жену кочергой при ребёнке

По данным республиканского МВД, в декабре 2016 года мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, горожанин, находясь в агрессивном состоянии, не менее пяти раз ударил супругу кулаком по голове и лицу, после чего схватил лежавшую у печки кочергу и стал угрожать убийством.

Женщине удалось забрать металлический предмет из рук мужа, и выкинуть его на пол. Во время скандала в квартире находился несовершеннолетний ребенок. Увидев происходящее, он испугался и заплакал. Мать одела сына и отправила его к соседям. После этого она выбежала на улицу, но супруг догнал ее в ограде дома и снова несколько раз ударил. Упав на землю, потерпевшая стала звать на помощь. В это время во двор вышла соседка, которая пустила горожанку к себе в дом и вызвала наряд полиции.

За угрозу убийством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.