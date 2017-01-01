На Алтае мужчина угрожал убить жену кочергой при ребёнке

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в угрозе убийством. Горожанин приревновал жену и угрожал убить ее кочергой.
По данным республиканского МВД, в декабре 2016 года мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, горожанин, находясь в агрессивном состоянии, не менее пяти раз ударил супругу кулаком по голове и лицу, после чего схватил лежавшую у печки кочергу и стал угрожать убийством.
Женщине удалось забрать металлический предмет из рук мужа, и выкинуть его на пол. Во время скандала в квартире находился несовершеннолетний ребенок. Увидев происходящее, он испугался и заплакал. Мать одела сына и отправила его к соседям. После этого она выбежала на улицу, но супруг догнал ее в ограде дома и снова несколько раз ударил. Упав на землю, потерпевшая стала звать на помощь. В это время во двор вышла соседка, которая пустила горожанку к себе в дом и вызвала наряд полиции.
За угрозу убийством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.