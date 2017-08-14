На Алтае мужчина украл лыжи и ботинки в прокате и попал в федеральный розыск

Как сообщает ГУ МВД по РА, в январе 2016 года в селе Иогач Турочакского района горожанин, находясь на горнолыжной базе, взял напрокат горные лыжи и ботинки по чужому паспорту и не вернул. По данному факту возбудили уголовное дело.

Установить местонахождение мужчины долгое время не удавалось. Повестки о вызове на допрос к следователю подозреваемый игнорировал, поэтому его объявили в федеральный розыск.

Ночью 13 августа экипаж ДПС остановил автомобиль Honda в Горно-Алтайске, и при проверке документов установил, что водитель находится в федеральном розыске. Мужчину задержали. Расследование уголовного дела продолжается.