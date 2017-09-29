На Алтае мужчина украл носки и убежал

В Благовещенском районе участковый задержал мужчину, которого подозревают в краже шапки и нескольких пар носков, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По версии следствия, мужчина в поселке Степное Озеро украл на рынке вязаную шапку и несколько пар носков и убежал. Пострадавшая женщина обратилась в полицию.
Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1989 года рождения. Все похищенное полицейские изъяли и вернули женщине.
Теперь мужчине грозит лишения свободы на срок до четырех лет.
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