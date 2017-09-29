На Алтае мужчина украл носки и убежал

По версии следствия, мужчина в поселке Степное Озеро украл на рынке вязаную шапку и несколько пар носков и убежал. Пострадавшая женщина обратилась в полицию.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1989 года рождения. Все похищенное полицейские изъяли и вернули женщине.

Теперь мужчине грозит лишения свободы на срок до четырех лет.